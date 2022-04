Marché: l'optimisme prévaut en Europe information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Le vert domine globalement sur les places européennes (-0,1% à Londres, mais +1% à Francfort et +1,3% à Paris), dans le sillage de la progression du Dow Jones de New York, la veille, et du Nikkei à Tokyo, cette nuit.



'Les valeurs traditionnelles ont bénéficié des résultats solides d'IBM, Abbott et P&G ainsi que de la baisse des taux longs', rappelle Kiplink, notant toutefois que ce repli 'n'a pas profité aux valeurs technologiques qui ont été emportées par la chute de Netflix'.



Nouvelle plutôt rassurante, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 7,4% en définitive en mars 2022, contre 5,9% en février, selon Eurostat qui avait annoncé une hausse de 7,5% pour le mois dernier en estimation rapide.



Autre donnée parue ce matin, le climat des affaires en France se dégrade légèrement en avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui perd un point à 106, mais reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Dans l'actualité des valeurs, Nestlé gagne plus de 1% à Zurich après que le géant agroalimentaire a confirmé ses prévisions annuelles suite à un premier trimestre meilleur que prévu, porté notamment par les hausses de prix.



ABB bondit de 5%, suite à la publication par la société d'ingénierie suisse d'un BPA trimestriel en hausse d'un quart et sa prévision pour 2022 d'une amélioration ferme de sa marge vers son objectif 2023 d'au moins 15%.



AkzoNobel s'adjuge près de 5% à Amsterdam, la publication trimestrielle du chimiste étant jugée plutôt rassurante, même la hausse de ses prix n'a pu totalement compenser l'envolée des coûts des matières premières et de transport.