Marché : l'optimisme prévaut ce jeudi

(CercleFinance.com) - L'optimisme prévaut ce jeudi sur les places européennes (+0,7% à Londres, +0,6% à Francfort et à Paris), dans le sillage d'une clôture favorable mercredi soir de l'autre côté de l'Atlantique (+0,6% sur le Dow Jones). 'La Bourse de New York a terminé dans le vert dans un marché saluant la décision du gouvernement américain d'investir dans un projet de vaccin contre le coronavirus et attendant l'adoption de nouvelles mesures de soutien à l'économie', explique-t-on chez Kiplink. Seule donnée parue ce matin en Europe, le climat des affaires en France poursuit son redressement en juillet, au vu de l'indicateur de l'Insee qui gagne sept points, à 85, niveau cependant nettement en deçà des 105 d'avant le confinement. Dans l'actualité des valeurs, Unilever bondit de plus de 7% à Londres, le géant des produits de consommation courante ayant dévoilé des ventes sous-jacentes pratiquement stables (-0,1%) sur les six premiers mois de 2020. De même, Daimler s'adjuge près de 6% à Francfort, le constructeur automobile ayant certes essuyé une perte d'exploitation au deuxième trimestre, mais indiqué qu'il voyait désormais les premiers signes d'une reprise - notamment pour Mercedes-Benz. Roche cède par contre plus de 1% à Zurich, dans le sillage d'une baisse de 5% du résultat opérationnel core du groupe de santé au premier semestre, et ce malgré des revenus en augmentation de 1% à taux de change constants. Swiss Re recule de 2% alors que le réassureur a déclaré que les réclamations et les réserves liées à la crise Covid-19 devraient atteindre 2,5 milliards de dollars, ce qui entraînerait une perte nette d'environ 1,1 milliard au premier semestre 2020.

