Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'optimisme prévaut avec l'aide des taux information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les places européennes gagnent du terrain (+0,6% à Londres, +0,4% à Paris et à Francfort), dans un contexte d'optimisme toujours porté par les espoirs de baisses de taux et la confiance avant les résultats cruciaux de Nvidia mercredi soir.



'La baisse des rendements sur l'obligataire américain est l'un des principaux facteurs expliquant la bonne tenue des marchés boursiers. Cela a permis aux indices de continuer leur progression', estime Christopher Dembik, chez Pictet AM.



'La baisse des rendements incite les investisseurs à se tourner vers d'autres devises que le dollar américain et aussi à chercher des opportunités sur d'autres marchés boursiers que celui des États-Unis', explique-t-il.



Selon l'économiste, cette tendance positive sur les actions 'va perdurer et pourrait être renforcée si Nvidia est au-rendez-vous', rappelant d'ailleurs que le spécialiste des puces pour l'intelligence artificielle a habitué à des records.



Dans l'actualité macroéconomique, on notera que le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,1% au deuxième trimestre 2024 par rapport au premier, selon Destatis qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation initiale du 30 juillet.



Dans le détail, les dépenses de consommation finale ont augmenté de 0,1% grâce aux administrations publiques, tandis que la formation brute de capital fixe a nettement diminué et qu'aucune contribution positive n'est venue du commerce extérieur.



Dans l'actualité des valeurs, BHP gagne plus de 1% à Londres, après la publication par le groupe minier anglo-australien de résultats légèrement supérieurs aux attentes au titre de son second semestre comptable (clos fin juin), selon Oddo BHF.



Continental grimpe de 4% à Francfort, à la faveur d'un relèvement de conseil chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 67 à 80 euros, sur le titre du pneumaticien et équipementier automobile.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.