Marché: l'optimisme prévaut à l'approche du FOMC information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 11:53

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent de façon plus ou moins prononcée ce mercredi (+0,3% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,7% à Paris), au lendemain de chiffres de l'inflation américaine qui ont conforté l'hypothèse d'une pause de la Fed dans ses hausses de taux.



Après une hausse de 4,9% en avril, l'indice des prix à la consommation américain n'a augmenté que de 4% en mai par rapport au même mois de 2022, soit son taux annuel le plus bas depuis mars 2021 et environ cinq points en dessous de son pic de l'année dernière.



'S'il est probable que la Fed ne touchera pas à ses taux demain, elle ne va pas pour autant abaisser le loyer de l'argent en 2023', tempérait mardi Commerzbank, pointant une inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) toujours élevée à 5,3% le mois dernier.



Au-delà du verdict du FOMC prévu ce soir, les investisseurs européens attendent aussi celui du conseil des gouverneurs de la BCE, jeudi en début d'après-midi, pour lequel une poursuite du durcissement monétaire est généralement anticipé.



'La BCE va très probablement augmenter les taux de dépôt de 25 points de base et annoncera officiellement la fin des réinvestissements du programme d'achat d'actifs pour le mois de juillet', estime ainsi François Rimeu, stratégiste sénior chez La Française AM.



Ce dernier s'attend aussi à ce que la banque centrale abaisse ses prévisions de croissance 2023 et 2024 pour la zone euro, mais il ne prévoit pas de changement significatif dans les prévisions d'inflation à moyen terme.



Sur le front des statistiques, on notera que la production industrielle de la zone euro a rebondi de 1% en avril par rapport à mars, alors que celle du Royaume Uni est repartie à la baisse avec un repli de 0,3%.



Dans l'actualité des valeurs, Shell gagne plus de 1% à Londres, après que le groupe énergétique a promis d'augmenter son dividende de 15%, mais aussi de réduire ses dépenses d'investissements, à l'occasion de sa journée investisseurs.