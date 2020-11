Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme prédomine malgré le ZEW Cercle Finance • 10/11/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+1,2% à Londres, +0,9% à Paris), à l'exception notable de Francfort (-0,2%) qui pâtit d'un piètre indice ZEW ainsi que de certaines publications d'entreprises sanctionnées par les opérateurs. Après un plongeon en octobre, l'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands se contracte davantage que prévu en novembre, de 17,1 points à 39, cumulant ainsi une chute de 38,4 points sur deux mois. 'Les experts financiers sont préoccupés par l'impact économique de la seconde vague de Covid-19 et de ce que ceci entraine', explique le ZEW, pointant la crainte que l'Allemagne pourrait retomber dans la récession. Toujours sur le front des statistiques, le taux de chômage au sens du BIT en France bondit de 1,9 point au troisième trimestre pour s'établir à 9,0%, rebond que l'Insee explique par un retour à la normale concernant les comportements de recherche d'emploi. Dans l'actualité des valeurs, Adidas dévisse de 5% à Francfort, le fournisseur d'articles de sport ayant subi une nouvelle baisse de ses ventes au troisième trimestre et abandonné ses prévisions de croissance pour le quatrième. Parmi les valeurs allemandes, les opérateurs accueillent aussi fraichement les trimestriels du groupe de logistique Deutsche Post-DHL (-5%), mais ils se montrent plus conciliants avec ceux du chimiste Henkel (+1%).

