Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme prédomine avant de nouveaux chiffres Cercle Finance • 16/04/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'optimisme prédomine sur les places européennes (stabilité à Londres, mais +1,3% à Francfort et à Paris) dans l'attente d'une nouvelle salve de données macroéconomiques de l'autre côté de l'Atlantique. 'Quelque 16,8 d'Américains se sont inscrits au chômage au cours des trois dernières semaines et il n'y aucune raison de penser que ces inscriptions se sont arrêtées de grimper la semaine dernière', prévient Danske Bank. Outre ces inscriptions aux allocations chômage, les opérateurs prendront connaissance de l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie et des chiffres de la construction résidentielle pour le mois de mars. 'Les mesures de confinement ont brutalement freiné l'activité dans ce secteur en pesant sur la demande, mais via l'arrêt de l'activité de construction dans plusieurs Etats. Toutefois, la NAHB attribue la dégradation au seul impact du Covid-19', note Aurel BGC. Sur le front des valeurs, easyJet grimpe de près de 5% à Londres après l'annonce par la compagnie aérienne qu'elle s'attend à une baisse de sa perte sur le premier semestre, grâce au contrôle des coûts, et qu'elle dispose de liquidités 'suffisantes'. De même, Zalando s'adjuge plus de 5% à Francfort après la présentation des chiffres préliminaires du distributeur de vêtements pour le premier trimestre, mais Barry Callebaut reste stable à Zurich suite aux résultats semestriels du chocolatier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.