Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme domine toujours Cercle Finance • 26/05/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - Après avoir trébuché la veille, la Bourse de Paris devrait reprendre le chemin de la hausse mercredi dans les premiers échanges, peut-être pour se hisser de nouveau au-dessus du seuil des 6400 points. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - affiche une progression de 23,5 points à 6397,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. Le marché parisien reste soutenu par une tendance de fond favorable, portée notamment par des indicateurs qui mettent en avant l'optimisme des agents économiques. Les statistiques publiées ces derniers jours, telles que l'indice Ifo allemand dévoilé hier, sont venues confirmer le fort redémarrage de la zone euro. 'Sachant que la levée des restrictions va se poursuivre, la zone euro devrait accélérer son rattrapage dans les mois à venir, normalement bien aidée par la reprise escomptée du tourisme pour cet été', explique Thomas Giudici, le co-responsable de la gestion obligataire chez Auris. 'Ces bonnes nouvelles sont, sans surprise, à mettre au crédit de la progression de la campagne vaccinale qui a marqué une vraie inflexion depuis début avril', poursuit le gérant. 'A date, environ 35% de la population européenne est vaccinée et l'immunité collective (située autour de 70% de la population vaccinée) devrait être atteinte courant juillet', souligne-t-il. Les observateurs estiment toutefois qu'il est difficile pour le CAC 40 d'aller inscrire de nouveaux records au vu des volumes des dernières séances, dignes d'un creux du mois d'août. Une certaine étroitesse des volumes se manifeste aussi à Wall Street, où les marchés ont connu un petit fléchissement final hier qui a ramené les trois principaux indices dans le rouge. L'autre facteur susceptible de soutenir la tendance aujourd'hui est la nette détente des taux longs. Les tensions sur les taux retombent, avec un T-Bond américain à 10 ans qui se replie autour de 1,57%. En Europe, les françaises OAT se détendent également à 0,18%, tandis que les Bunds allemands reviennent à -0,18%. Peu d'indicateurs macroéconomiques sont attendus aujourd'hui, même si les investisseurs seront attentifs aux dernières données sur le climat des affaires et la confiance du consommateur en France. Avec la sortie graduelle du confinement et des données sanitaires qui évoluent plutôt dans le bon sens, il y a tout lieu de penser que le sentiment économique s'est fortement amélioré dans l'Hexagone.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.