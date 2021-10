Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme domine sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce mardi (+0,6% à Londres et à Paris, +0,9% à Francfort), au lendemain de nouveaux records à Wall Street, où le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné près de 0,2% et de 0,5% respectivement. 'Les investisseurs sont optimistes au début d'une semaine très chargée en résultats d'entreprises impliquant les poids lourds de la 'tech' américaine', souligne Kiplink Finance, alors que tous les GAFAM doivent dévoiler leurs trimestriels ces jours-ci. Premier à le faire, le géant des réseaux sociaux Facebook a dévoilé lundi soir un bénéfice net en hausse de 17% à 9,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2021, et annoncé un accroissement pour 50 milliards de dollars de son autorisation de rachats d'actions. De ce côté de l'Atlantique, UBS gagne 1% à Zurich, la banque ayant dévoilé un bénéfice meilleur que prévu au titre du troisième trimestre à la faveur de la bonne tenue de ses métiers de gestion de fortune et de banque d'investissement. Novartis prend aussi environ 1%, après la publication par le groupe de santé suisse d'un résultat net core trimestriel en croissance de 10% à 3,83 milliards de dollars, ainsi que du début d'une évaluation de ses options stratégiques pour sa division Sandoz. Reckitt Benckiser grimpe de plus de 5% à Londres, après que le groupe de produits de santé et d'entretien a annoncé tabler, suite à une activité meilleure que prévu au troisième trimestre, sur une croissance de 1 à 3% de ses revenus en 2021.

