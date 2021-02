Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme domine malgré le PIB européen Cercle Finance • 02/02/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - L'optimisme domine sur les places boursières européennes (+0,7% à Londres, +1,3% à Francfort, +1,8% à Paris), après l'annonce d'une contraction sans surprise de l'économie du vieux continent sur les trois derniers mois de l'année passée. Selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, le PIB corrigé des variations saisonnières a en effet diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE, après le fort rebond du troisième trimestre (+12,4% dans la zone euro et +11,5% dans l'UE). 'Au premier trimestre 2021, la contraction devrait être un peu plus forte. Cependant, il n'y aura pas de marasme comme au premier semestre 2020. Au contraire, une reprise notable devrait recommencer à partir du printemps', réagit-on chez Commerzbank. Sur le front des valeurs, BP lâche près de 3% à Londres, après la publication par le géant énergétique d'un profit sous-jacent ajusté des coûts de remplacement de 115 millions de dollars pour le dernier trimestre 2020, à comparer à 2,57 milliards un an auparavant. Siemens Energy se maintient proche de son équilibre à Francfort, suite à un bénéfice de 99 millions d'euros pour le premier trimestre, contre une perte de 195 millions un an plus tôt, ainsi que la présentation de plans de suppression de 7800 emplois. Electrolux cède près de 1% à Stockholm, malgré la publication d'un bénéfice trimestriel de 1,86 milliard de couronnes suédoises, contre 366 millions un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 17,5% à 33,9 milliards.

