Marché : l'optimisme domine avec une réunion de l'Eurogroupe

(CercleFinance.com) - Dans le sillage de Wall Street la veille (+7% sur le S&P500), les Bourses européennes progressent vigoureusement ce mardi (+2,2% à Londres, +3,5% à Francfort, +3% à Paris), alors qu'une réunion de l'Eurogroupe est prévue ce jour. Les discussions se poursuivent sur la mise en place d'une réponse économique commune à la crise sanitaire en cours, les investisseurs attendant des mesures de solidarité coordonnées de nature à les rassurer sur l'unité de la zone euro. 'Le lancement de corona bonds ou le recours au Mécanisme Européen de Stabilité (MES) pourrait être un plus grand pas encore vers une solidarité budgétaire accrue des Etats de l'Union', juge ainsi la société de gestion de portefeuille LFDE. Sur le front des statistiques du jour, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 0,3% en février, après une augmentation de 3,2% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +3% pour janvier). Dans l'actualité des valeurs, la crise du coronavirus amène la chaine de vêtements Hugo Boss (+8% à Francfort), le laboratoire d'ophtalmologie Alcon (-2,1% à Zurich) et le groupe de médias Lagardère (+2,7% à Paris) à suspendre leurs dividendes. A Londres, BHP progresse de 2,8% avec l'aide de Credit Suisse, qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 1900 à 1600 pence sur le titre de la compagnie minière anglo-australienne.

