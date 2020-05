Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme devrait perdurer Cercle Finance • 27/05/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - Le CAC40 devrait commencer la séance sur un gain de l'ordre de 0,5% vers 4620 points, après avoir progressé de près de 1,5% à 4606,2 points mardi, dans un contexte d'optimisme général sur les marchés occidentaux. 'De nombreux indices mondiaux ont cassé des niveaux de résistances importants durant la séance d'hier, à l'image du Dax et du CAC en Europe ou du S&P500 et du Dow aux Etats-Unis', souligne Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. 'En effet, la poursuite de la réouverture des économies et de nouvelles avancées sur le vaccin, permettent aux investisseurs d'oublier les risques liés au virus ou ceux concernant les tensions entre les Etats-Unis et la Chine', explique-t-il. Le professionnel prévient toutefois que 'les marchés surveilleront avec attention la commission européenne aujourd'hui et notamment la présentation du plan de relance européen devant le parlement, par la présidente de la commission'. Pour l'heure, l'Insee a fait part ce matin d'un indice du climat des affaires en France se redressant de six points à 59 au mois de mai sur fond de déconfinement, mais d'un indice de confiance des ménages à nouveau en baisse de deux points à 93. Sur le front des valeurs, Sanofi annonce avoir accepté de vendre 11,8 millions d'actions Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action, ainsi que de vendre à Regeneron 9,8 millions de ses actions pour cinq milliards de dollars. Saint-Gobain, via sa filiale Schenker-Winkler Holding, a indiqué mardi soir avoir entamé la cession de l'intégralité de sa participation dans Sika d'environ 15,2 millions d'actions représentant 10,75% du capital. Elior Group publie un résultat net part du groupe de -17 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, contre l'équilibre de l'an dernier, et une marge d'Ebita ajusté de 2,1% contre 4,7% au premier semestre 2018-19. La Compagnie des Alpes publie au titre de son premier semestre 2019-20 un résultat net part du groupe en baisse de 26,2% à 47,7 millions d'euros et une marge d'Excédent Brut Opérationnel (EBO) hors IFRS 16 en retrait de 300 points de base à 30,2%.

