Marché : l'optimisme continue de l'emporter

(Crédits photo : Adobe Stock) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, dans le sillage des places asiatiques et de Wall Street, la perspective d'un changement d'administration à Washington suscitant un vent d'optimisme avant la publication des chiffres américains de l'emploi. Vers 8h15, le contrat 'future' - échéance fin janvier - avance de 0,9%, annonant un début de journée en territoire positif. Cette dernière séance de la semaine promet d'être animée, le rapport mensuel que publiera à 14h30 le Département du Travail prenant une importance particulière en cette période de crise sanitaire. Les statistiques mensuelles de l'emploi américain sur le mois de décembre permettront de savoir si le marché du travail tend à se normaliser après plusieurs mois difficiles. 'Les attentes sont faibles, avec un consensus qui ne vise que 50.000 créations de postes après les chiffres moins bons que prévu du mois de novembre et la remontée de l'épidémie de Covid-19 qui a entraîné de nouvelles mesures de restriction pour l'économie', indiquent les équipes de Danske Bank. Les marchés asiatiques ont presque tous fini en hausse dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. La Bourse de Tokyo et celle de Hong Kong ont pris respectivement 2,4% et 1,2%, tandis que l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) a progressé de plus de 0,8%. La Bourse de New York avait également clôturé en hausse jeudi, tirée par les valeurs technologiques après la déferlante d'une 'vague bleue' au Congrès, où les démocrates sont désormais assurés de disposer de la majorité. Le Dow Jones a clôturé pour la première fois au-dessus du seuil des 31.000 points en progressant de 0,7% à 31.041,1 points, tandis que le Nasdaq s'est hissé au-delà des 13.000 points en bondissant de 2,6% à 13.067,5 points. Wall Street semble mettre de côté les troubles politiques des derniers jours et le dossier de la procédure d''impeachment' qui pourrait être ouverte contre Donald Trump après l'envahissement par ses supporters du Capitole mercredi. 'Pour tout dire, les marchés financiers ne se soucient guère plus du président Trump', explique-t-on chez Danske Bank. 'Mais notons tout de même que Trump a diffusé dans la nuit une vidéo dans laquelle il condamne l'intrusion au Capitole et dans laquelle il dit préparer l'arrivée de l'administration Biden', souligne la banque danoise. Du côté de la conjoncture en Europe, les investisseurs suivront les chiffres de la production industriellle en France et en Allemagne ainsi que les derniers chiffres du chômage au sein de la zone euro.

