Marché : l'optimisme continue de dominer

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent ce mardi (+0,5% à Francfort et à Paris et surtout +2,4% Londres qui profite d'un rattrapage après sa fermeture la veille), les bonnes nouvelles des derniers jours continuant de nourrir le rally de fin d'année. Pour rappel, les marchés ont bénéficié lundi à la fois de l'annonce d'un accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit, intervenu juste avant Noël, et du feu vert de Donald Trump au plan de soutien économique aux Etats-Unis. 'Les stratégistes considèrent que tous les ingrédients sont réunis pour voir au-delà des incertitudes créées par la progression actuelle de l'épidémie qui trouvera ses limites avec les vaccinations contre le coronavirus', souligne Kiplink. 'Grâce à une conjonction d'éléments favorables, comme on en a eu rarement, à trois séances du jour de l'an, les gérants profitent de cette ultime fenêtre de tir pour réaliser les habillages de bilans pour clôturer l'année au plus haut', poursuit-il. Dans l'actualité des valeurs, SAP prend 2% à Francfort, après l'annonce par Qualtrics, la filiale de l'éditeur allemand de progiciels spécialisée dans les plateformes d'enquête, de son intention de s'introduire prochainement en Bourse sur le Nasdaq. Ryanair parvient à grappiller moins de 1% après un début de séance dans le rouge, la compagnie irlandaise ayant annoncé mardi qu'elle allait retirer les droits de vote dont bénéficient ses actionnaires britanniques suite à l'accord sur le Brexit.

