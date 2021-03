Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale Cercle Finance • 09/03/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Dans son rapport de mars sur les perspectives économiques, l'OCDE estime que la croissance du PIB mondial devrait être de 5,6% cette année, soit une révision à la hausse de plus d'un point de pourcentage par rapport à son rapport de décembre 2020. 'La production mondiale devrait renouer avec les niveaux d'avant la pandémie vers le milieu de 2021, mais son évolution sera fortement tributaire de l'issue de la course entre vaccins et variants du virus', prévient l'organisation siégeant à Paris. Parmi les plus grandes économies mondiales, l'OCDE anticipe pour 2021 des croissances de 6,5% pour les Etats-Unis, de 7,8% pour la Chine, de 3,9% pour la zone euro (dont 5,9% pour la France), de 5,1% pour le Royaume Uni et de 2,7% pour le Japon.

