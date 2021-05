Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale Cercle Finance • 31/05/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Dans son rapport sur les perspectives, l'OCDE indique s'attendre désormais à une croissance économique mondiale de 5,8% cette année, soit une nette révision à la hausse de la projection de 4,2% pour 2021 de son rapport de décembre dernier. 'Cette amélioration a été portée par la dynamique vaccinale dans beaucoup d'économies avancées, mais aussi par le plan massif de relance budgétaire des États-Unis', explique l'organisation siégeant à Paris. 'La croissance du PIB mondial devrait être de 4,4% l'an prochain, mais le revenu mondial sera malgré cela, fin 2022, inférieur d'environ 3.000 milliards de dollars aux anticipations pré-crise, soit à peu près la taille de toute l'économie française' poursuit-elle.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.