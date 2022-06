Marché: l'OCDE plus pessimiste sur la croissance mondiale information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - L'OCDE a revu à la baisse ses prévisions pour l'économie mondiale mercredi, s'attendant à ce que la croissance ralentisse fortement cette année du fait de la guerre en Ukraine.



Dans ses dernière perspectives économiques, l'Organisation de coopération et de développement économiques indique que la croissance devrait s'établir autour de 3% cette année, avant de se maintenir à ce rythme en 2023.



Ce taux se trouve bien en deçà de ses précédentes projections, qui avaient été établies décembre dernier.



Les économistes de l'OCDE visaient jusqu'ici une hausse de l'activité de 4,5% en 2022, puis de 3,2% en 2023, soit des taux proches de ceux observés avant la pandémie.



Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont porté un coup sérieux à la reprise post-Covid, prévient l'organisme basé à Paris.



L'OCDE dit notamment s'inquiéter de la situation en Europe, où se trouvent de nombreux pays parmi les plus durement touchés par la guerre en raison de leurs importations d'énergie et de l'afflux de réfugiés.



Dans le reste du monde, les pays pâtissent du renchérissement des matières premières, qui ne fait qu'ajouter aux tensions inflationnistes et pèse sur les revenus réels et les dépenses, freinant un peu plus la reprise, ajoute-t-il.



Ce ralentissement de la croissance prendra la forme d'une diminution des revenus et des perspectives d'emploi, préviennent ses économistes dans leur dernière note.