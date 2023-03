Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: l'inflation ne rassure toujours pas les économistes information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le rythme de l'inflation a légèrement ralenti en zone euro au mois de février, essentiellement sous l'effet d'un tassement des prix de l'énergie, mais cette décélération ne semble pas totalement rassurer les économistes.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro a atteint 8,5% le mois dernier, ce qui marque une légère baisse par rapport à 8,6% en janvier, selon une estimation rapide publiée ce matin par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Pour les économistes, ce reflux graduel des prix n'allège pas la pression qui pèse sur les épaules de la Banque centrale européenne, forcée selon eux d'accentuer le rythme de son resserrement monétaire.



'La remontée de l'inflation de base va renforcer la conviction des membres de la BCE selon laquelle des hausses de taux significatives sont nécessaires', réagissent ce matin les équipes de Capital Economics.



Fait marquant, l'inflation dite 'de base', c'est-à-dire hors énergie, alimentation, alcool et tabac, a en effet accéléré à 5,6% sur un an en février, un plus haut historique, après +5,3% en janvier.



Ce phénomène survient alors que la BCE a souligné à plusieurs reprises qu'elle se concentrait justement sur ce taux d'inflation sous-jacent à l'heure actuelle.



'Pendant longtemps, nous attendions un relèvement de taux de 50 points de base à l'issue de la réunion prévue dans deux semaines et un autre au mois de mai, mais de nouvelles hausses de taux lors des réunions suivantes sont désormais à envisager', estime Capital Economics.



Pour le bureau d'études londonien, le reflux de l'inflation de base risque de se révéler être un processus 'très progressif' au cours des mois qui viennent.



'Le marché du travail demeure exceptionnellement tendu - comme le montrent les données publiées ce matin avec un taux de chômage stable à 6,7% en janvier dans la zone euro - et les dernières enquêtes vont dans le sens d'une vigueur continue de l'emploi', souligne Capital Economics.



'Cela devrait maintenir à des niveaux élevés l'inflation dans le secteur des services, qui représente à elle seule près des deux-tiers de l'inflation de base', poursuit le cabinet de recherche.



Sur les marchés financiers, l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 reculait de 0,4% après la publication ces chiffres, signe que les craintes liées à l'inflation continuent de préoccuper les investisseurs.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.