Marché: l'inflation en zone euro pèse sur le moral information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 11:58

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain (-1,1% à Londres et à Paris, -1% à Francfort), sur fond de nouvelles préoccupantes sur le front de l'inflation dans la zone euro, renforçant la perspective de fortes hausses de taux directeurs par la BCE.



Toujours porté par l'énergie (+38,3%), le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 9,1% en août, en légère accélération donc par rapport à 8,9% en juillet, selon une estimation rapide publiée ce matin par Eurostat.



'Le taux d'inflation hors prix volatils de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac est passé de 4 à 4,3%. Pourtant, il est peu probable que l'inflation ait atteint son maximum. Au contraire, le taux d'inflation devrait bondir à la hausse en septembre', juge Commerzbank.



Ainsi, selon la banque allemande, 'la pression exercée sur la BCE pour qu'elle continue de relever ses taux d'intérêt de manière significative devrait rester élevée', mentionnant ainsi une possible hausse de 50 ou 75 points de base la semaine prochaine.



Dans le détail, on notera que si l'inflation annuelle a ralenti en France, à +5,8% contre +6,1% en juillet, elle a nettement accéléré en Allemagne -première économie de la zone-, passant de +7,4% à +7,9%, soit son niveau le plus élevé depuis plus de 70 ans.



Dans l'actualité des valeurs, SAP parvient à grappiller près de 1% à Francfort, après l'annonce de l'arrivée, en mars prochain, de Dominik Asam au poste de directeur financier, après avoir occupé le même poste chez Airbus (-2% à Paris).



Lanterne rouge du SBF120 à Paris, bioMérieux lâche plus de 4% après la publication des résultats semestriels du spécialiste du diagnostic in vitro, les opérateurs ne se satisfaisant pas d'un léger relèvement de ses objectifs annuels.