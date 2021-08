Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'inflation américaine va dicter le ton information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer sur une tendance prudemment haussière mercredi matin, à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient relancer le débat concernant la politique monétaire de la Fed. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de neuf points à 6828,5 points, annonçant une ouverture légèrement positive. Si le marché parisien est pour l'instant signalé sans grand changement, il faudra attendre la parution, à 14h30, des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis pour voir émerger une tendance. Depuis de longues semaines, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, réaffirme à l'envi que les hausses de prix sont principalement 'transitoires'. Plusieurs de ses collègues ont néanmoins averti que la Fed serait forcée de réagir si un niveau d'inflation plus élevé que prévu devait persister pendant une période prolongée. 'Après des années marquées par une inflation inférieure à l'objectif et par une faible croissance économique, le regain temporaire des prix observé dans le sillage d'une forte reprise économique n'est pas nécessairement quelque chose de très inquiétant - pas encore du moins', estime Christophe Donay, chef stratégiste chez Pictet Wealth Management. Les chiffres de l'inflation américaine étaient ressorties bien au-delà des prévisions lors des deux dernières publications, sans que cela n'entraîne de véritables remous sur les marchés d'actions. Cette fois, les investisseurs devraient surveiller attentivement la composante de la croissance des salaires, qui pourrait se révéler plus que passagère en raison des poches de tensions que connaît le marché du travail américain. Les salaires avaient progressé de 3,2% en rythme annuel en juin aux Etats-Unis, mais leur croissance pourrait cette fois atteindre 4%. 'Une telle progression resterait gérable, mais une hausse des salaires de 5% le serait beaucoup moins', avertit Christophe Donay, chez Pictet Wealth Management. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street s'inscrivent pour l'instant en léger repli, mais devraient eux aussi réagir à la publication des derniers chiffres de l'inflation. Le dollar, lui, s'inscrit en hausse face à l'euro, autour de 1,1710, à quelques heures de la publication des chiffres des prix à la consommation américains.

