Marché: l'inflation américaine incite à la prudence information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40, en baisse de l'ordre de 0,4% à moins de 5800 points, présagent une ouverture prudente pour une séance qui devrait être dominée par la publication, en début d'après-midi, du rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis.



A titre de comparaison, Jefferies anticipe un léger ralentissement de la hausse des prix à la consommation au mois de septembre, vers +8,1% en variation annuelle (mais en accélération à +6,6% hors énergie et alimentation).



'Les opérateurs analyseront le rapport pour trouver des indices sur l'évolution future des hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale', souligne Wells Fargo, qui pointe d'ailleurs la publication mercredi par la Fed du procès-verbal de sa réunion de septembre.



'Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux restent élevés pendant un certain temps. Les minutes ont confirmé qu'ils continueront à les augmenter jusqu'à ce qu'ils voient des signes clairs de ralentissement de l'inflation', résume la banque californienne.



Du côté des valeurs, Eiffage fait part de l'acquisition de 70% du capital de SNEF Telecom, filiale du groupe SNEF et acteur de référence sur le marché français des télécommunications mobiles avec un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2021.



Vilmorin publie au titre de son exercice 2021-22 (clos fin juin) un résultat net part du groupe stable à 92,2 millions d'euros, et un taux de marge opérationnelle courante de 8,6%, en léger retrait de 0,3 point par rapport à 2020-21.



Vetoquinol affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022 à 405 millions d'euros, en progression de 4,4% en données publiées et stable (-0,3%) à changes constants, en ligne avec les perspectives attendues pour la fin de l'exercice.