Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: l'inflation américaine attendue très prudemment information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 08:34









(CercleFinance.com) - Très occupée ces derniers jours par l'issue encore incertaine des élections américaines, la Bourse de Paris va revenir jeudi à son thème de prédilection du moment, celui de l'inflation, avec la parution cet après-midi des derniers chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - recule de 23 points à 6408 points, laissant entrevoir une ouverture en mode mineur.



Après s'être adjugé 2,3% la semaine dernière, le marché parisien semble éprouver quelques difficultés à trouver une direction claire depuis le début de la semaine.



Du fait des incertitudes qui entourent toujours les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le CAC avait fini la séance de mercredi sur un repli limité de 0,2%, à 6430 points, alignant une troisième journée de quasi-stagnation au sein d'un étroit canal (6405/6445 points).



La prudence devrait encore l'emporter aujourd'hui en attendant la publication, à 14h30, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'octobre.



En septembre, les chiffres du CPI avaient douché les espoirs des investisseurs de voir la Fed enfin amorcer un ralentissement de son cycle de hausse de taux.



En augmentant de 0,4% sur un mois, le CPI avait stoppé le déclin amorcé en juin. Encore plus inquiétant, l'indice dit 'sous-jacent' (core) avait pris 0,6% pour atteindre un nouveau pic de +6.6% sur un an.



Sachant que l'administration Biden a décidé d'avoir recours aux stocks stratégiques de pétrole afin de limiter la hausse des carburants et limiter flambée de l'inflation avant les élections, l'inflation 'core' sera donc l'élément primordial à considérer pour évaluer la trajectoire réelle de l'inflation.



Après tant de faux espoirs, il apparaît toutefois peu probable que ces chiffres suffisent à rassurer dans l'immédiat les hauts responsables la Réserve fédérale américaine.



'Jusqu'à présent, les tensions de prix ont montré une forte persistance', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



'Dans le pire des cas, si l'inflation surprend à nouveau à la hausse, la Fed aura du mal à justifier une modération du rythme de hausse de taux à sa réunion de décembre', préviennent les économistes de la banque privée.



Dans l'actualité toujours animée des résultats, des groupes européens de premier plan tels qu'ArcelorMittal, Crédit Agricole, Deutsche Telekom, Merck KGaA ou Zurich ont dévoilé leurs comptes ce matin.



La bonne tenue de la saison des résultats sur le Vieux Continent a pour l'instant été largement occultée par les nombreuses préoccupations actuelles des marchés.



Les analystes de JPMorgan font pourtant remarquer que 62% des sociétés composant l'indice STOXX Europe 600 ont jusqu'ici dépassé les attentes en termes de bénéfice, affichant une croissance annuelle de leur BPA de l'ordre de 25% en moyenne, soit 5% de plus que prévu.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.