Marché : l'inertie haussière se poursuit

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait parvenir à ouvrir en légère hausse mardi matin, en dépit des facteurs négatifs que constituent la flambée des prix de l'énergie et la remontée des taux obligataires. Vers 8h15, le contrat future sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 18 points à 6661 points, annonçant une poursuite du récent mouvement haussier. Après une progression de 1% la semaine dernière, le marché parisien avait entamé la semaine sur une note prudente hier, affichant un gain résiduel de 0,2% vers 6651 points. Les places financières tentent d'échapper à la pression des taux longs, avec un rendement du T-Bond à 10 ans qui dépasse désormais la barre psychologique des 1,5%. Cette dégradation du compartiment obligataire est à rapprocher de l'envolée du pétrole, au-delà de 80 dollars sur le Brent à Londres et 76 dollars pour le WTI de New York, un phénomène brutal qui renforce les anticipations inflationnistes. Face à ces tensions sur les prix, les investisseurs se disent que des signaux plus prudents pourraient bientôt émaner des banques centrales. Justement, Jerome Powell - le président de la Réserve fédérale - doit prendre la parole aujourd'hui à l'occasion d'une conférence virtuelle de la Fed consacrée à la reprise post-pandémie. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, doit elle aussi s'exprimer dans la journée au cours d'un forum organisé par la banque centrale européenne sur la thématique de l'avenir de la politique économique après l'épidémie. A Washington, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, se présentera devant la commission bancaire du Sénat alors que la question du mur budgétaire vient de nouveau hanter les esprits des investisseurs. Démocrates et républicains ont jusqu'au jeudi soir pour se mettre d'accord sur les moyens de réduire le déficit des finances publiques.

