Marché: l'indice Ifo soutient la tendance

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce mercredi (+0,4% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), sur fond d'un indice Ifo du climat des affaires montrant une amélioration de la conjoncture en Allemagne, première économie du continent.



Cet indice est en effet passé de 87,9 en mars à 89,4 en avril, ressortant ainsi un peu au-dessus des 89 attendus par Capital Economics, pour qui cette hausse 'suggère que l'économie allemande a peut-être dépassé le pire'.



Le bureau d'analyse londonien note toutefois que contrairement au PMI, l'Ifo reste en territoire de contraction. Aussi, il s'attend à ce que l'économie allemande demeure faible, n'excluant pas une légère diminution du PIB cette année.



'À partir de maintenant, l'économie allemande devrait recommencer à croître, car les entreprises se sont habituées à des taux directeurs plus élevés et les coûts de l'énergie ont de nouveau baissé', estime par contre Commerzbank.



La journée est aussi marquée par de nombreuses publications d'entreprises, les opérateurs saluant ainsi celles de Reckitt Benckiser (+6% à Londres), Kone (+5% à Helsinki) et Heineken (+1% à Amsterdam), mais délaissant celles d'Eni (-1% à Milan) et Roche (-3% à Zurich).



A Paris, où ils se montrent particulièrement fournis, les points d'activité trimestriels de Kering (-8%), d'Eurofins Scientific (-6%), et dans une moindre mesure d'Orange (-3%) et d'Air Liquide (-2%) se trouvent sanctionnés par les investisseurs.





