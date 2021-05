Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'indice Ifo soutient Francfort Cercle Finance • 25/05/2021 à 11:37









(CercleFinance.com) - Alors que Londres et Paris stagnent, Francfort se distingue par un gain de 0,7% après un week-end de trois jours, soutenu par un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne qui atteint ce mois-ci un plus haut depuis deux ans, à 99,2. Cet indicateur, supérieur au consensus, témoigne de la vigueur printanière de la première économie de la zone euro après un début d'année difficile, les industriels allemands éprouvant même des difficultés à répondre à la forte demande. 'Les données d'aujourd'hui suggèrent que l'économie allemande connaîtra une forte croissance au deuxième trimestre', réagit Capital Economics, qui pense toujours que le PIB allemand retrouvera son niveau d'avant la pandémie au début de l'année prochaine. Cette bonne nouvelle fait passer au second plan une révision par Destatis du PIB allemand pour le premier trimestre 2021, l'office de statistiques faisant état d'une baisse de 1,8%, contre une estimation préliminaire publiée fin avril qui était de -1,7%. Dans l'actualité des valeurs, HeidelbergCement gagne plus de 1% à Francfort, au lendemain de l'annonce d'un accord de vente de ses activités dans la région ouest des États-Unis pour un montant de 2,3 milliards de dollars. AstraZeneca reste à peu près stable à Londres, alors que l'autorité de la concurrence britannique a annoncé le lancement d'une enquête concernant le projet d'acquisition de l'américain Alexion Pharmaceuticals par le groupe de santé.

