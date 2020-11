Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'impressionnant rebond est mis en pause Cercle Finance • 06/11/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse vendredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle et suspendant l'impressionnant rebond signé ces derniers jours. A 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - lâche 34,5 points à 4946,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif. En progressant de plus de 1,2% à 4984 points hier, le marché parisien a aligné une quatrième journée de forte hausse et une cinquième séance consécutive de redressement, pour un gain cumulé qui dépasse désormais les 9%. Les analystes font remarquer qu'il s'agit de son plus puissant mouvement haussier depuis le week-end de Pâques. A New York, les marchés d'actions américains ont également poursuivi leur rally haussier hier soir, ce qui les place en bonne voie pour boucler leur meilleure semaine présidentielle en 50 ans. Wall Street vient surtout d'effacer en quatre séances les quatre semaines de repli précédentes. L'optimisme des opérateurs n'a pas été altéré par le communiqué de la Fed publié dans la soirée d'hier, qui a vu la banque centrale maintenir, comme prévu, ses taux et sa stratégie. L'institution se montre toujours aussi déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition pour contrer les effets de la crise et assure pouvoir augmenter encore 'sa puissance de feu', c'est-à-dire sa capacité à amplifier son programme d'assouplissement quantitatif ('QE'). Si l'issue de la présidentielle reste incertaine, le futur président américain, quel qu'il soit, n'aura pas les coudées franches pour mettre en oeuvre un plan de relance ambitieux avec un Sénat et une Chambre des représentants de deux couleurs différentes. Ce sera donc la Réserve fédérale qui devra s'employer à soutenir le PIB et financer le chômage partiel ou de longue durée. A ce titre, le rapport mensuel du Département américain du Travail est attendu à 14h30 et les économistes attendent 600.000 créations d'emplois en octobre après les 661.000 postes créés au mois de septembre. 'L'amélioration des conditions d'emploi a perdu de sa force depuis mai et juin (effet de la réouverture de l'économie), mais la tendance reste favorable', assurent les équipes d'Oddo BHF. Le taux de chômage devrait de son côté refluer de 7,9% à 7,7%, soit le double du niveau d'avant la pandémie. Les marchés semblent en tout cas rester insensibles au suspense entourant le dénouement du scrutin présidentiel américain. 'Une victoire en Pennsylvanie assurerait à M. Biden plus de 270 grands électeurs et lui ouvrirait la voie de la Maison Blanche, quels que soient les résultats dans les autres Etats', explique Deutsche Bank. L'établissement germanique estime donc que le résultat définitif de l'élection pourrait être connu dans la matinée.

