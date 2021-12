Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: l'Ifo pèse sur la tendance en Europe information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Si Londres gagne 0,2%, les places continentales reculent (-0,6% à Francfort et -0,5% à Paris) sur fond d'un piètre indice Ifo alors même que les banques centrales se sont orientées la veille vers des politiques monétaires moins accommodantes.



'La Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur, tandis que la BCE a voté pour augmenter temporairement ses rachats d'actifs avec pour but un retrait en douceur de son programme d'urgence d'achat de dettes', rappelle ainsi Wells Fargo.



L'indice du climat des affaires en Allemagne -calculé par l'institut Ifo- est passé de 96,6 points en novembre à 94,7 points en décembre, traduisant ainsi un 'assombrissement du sentiment des entreprises allemandes pour Noël'.



'L'économie allemande ne reçoit aucun cadeau cette année', souligne l'institut basé à Munich, notant que 'la détérioration de la situation pandémique frappe durement les fournisseurs de services aux consommateurs et les détaillants'.



Ce signal de faiblesse intervient sur fond de tensions inflationnistes persistantes : Eurostat vient de confirmer que l'inflation a atteint 4,9% en rythme annuel dans la zone euro au mois de novembre (et 2,6% hors éléments volatils).



Côté valeurs, Stellantis perd plus de 1% à Milan, alors que le constructeur automobile est entré en négociations exclusives avec ses partenaires bancaires pour réorganiser la configuration européenne actuelle de ses activités de financement.



Santander se maintient à son équilibre à Madrid, aidé par des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 3,9 à quatre euros sur le titre de la banque espagnole.





