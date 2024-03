Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'IA aura un effet positif sur la croissance (CPRAM information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 16:39









(CercleFinance.com) - L'adoption à très grande échelle de l'IA aura un effet positif sur la productivité comme sur la croissance économique à long terme, à en croire une étude conjointe menée par Amundi et sa filiale CPRAM.



D'après l'étude, l'impact de l'IA sur la productivité sera 'massif', les progrès les plus récents de l'IA générative étant susceptibles d'entraîner une amélioration comprise entre 10% et 20% de la productivité des travailleurs du savoir.



Pour Amundi et CPRAM, l'adoption de l'IA se fera en trois phases, d'abord via une période de 'visibilité limitée' caractérisée par une innovation dynamique, mais sans adoption généralisée ni véritable impact sur la productivité.



La seconde phase, dite de 'diffusion élargie' verra, elle, les coûts d'utilisation et d'investissement dans les nouvelles technologies diminuer, permettant un déploiement généralisé et des gains de productivité dans l'ensemble de l'économie.



Enfin, le cycle final de 'normalisation' sera marquée par une croissance de la productivité commençant à s'atténuer, avec un probable retour au sein de ses tendances de long terme.



Selon les auteurs du rapport, Annalisa Usardi, économiste chez Amundi et Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM, l'émergence de l'IA pourrait largement profiter aux pays où la main-d'oeuvre se fait plus rare.



'Les investisseurs doivent également comprendre que l'IA va introduire des

ruptures brutales à court terme et qu'elle pèsera sur la rentabilité et les performances financières de nombreux secteurs', avertissent-ils.



'Même s'il sera complexe de composer avec les problématiques soulevés par l'IA à court et à moyen terme, savoir profiter de ses avantages à long terme offrira des perspectives prometteuses', conclut Amundi et CPRAM.





