Marché: l'heure semble être à la correction

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à reculer ce jeudi (-0,4% à Londres, -0,5% à Francfort et à Paris), dans le sillage de la vive correction essuyée à Wall Street la veille en fin de séance (-1,5% sur le S&P500, plus forte baisse depuis septembre).



'Seules 19 sociétés du S&P500 étaient en hausse sur la journée, leur nombre le plus bas depuis mars et la tourmente bancaire, il s'agissait donc d'un déclin incroyablement généralisé', constate Deutsche Bank.



Si elle ne voit pas de catalyseur évident responsable de ce revirement en fin de séance, la banque allemande estime que 'maintenir la progression la plus rapide du S&P 500 en plus de trois ans risquait toujours de s'avérer difficile'.



'Les pertes sont survenues dans le cadre d'un mouvement plus large d'aversion au risque, même si les investisseurs devenaient encore plus confiants quant aux chances de baisses de taux de la Fed en 2024', ajoute-t-elle.



Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank prend 2% à Francfort après l'approbation par la BCE, d'un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 600 millions d'euros, programme qui pourrait commencer en début d'année prochaine.



Lui aussi à contre-courant, easyJet gagne plus de 1% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 630 pence, contre 510 pence précédemment.





