Marché : l'heure est aux prises de bénéfices

(Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'affaissent ce jeudi (-1,4% à Londres, -1% à Francfort et à Paris), avec des prises de bénéfices au lendemain d'une séance faste sur fond d'espoirs d'endiguement de l'épidémie chinoise. 'Le sentiment de marché est porté par les espoirs d'une maîtrise du coronavirus d'ici au mois d'avril, ce qui aiderait à minimiser son impact sur l'économie, sachant que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a désormais tendance à ralentir', expliquait Wells Fargo. Ce jeudi, les regards seront tournés en début d'après-midi vers les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de janvier, que les économistes attendent en moyenne en hausse de 0,2% en rythme séquentiel. 'L'inflation reste une source majeure d'inquiétude pour la banque centrale américaine, pas forcément pour les investisseurs. De fait, sur le fond, l'indice des prix à la consommation n'a connu qu'une faible volatilité ces derniers mois', estime Aurel BGC. De ce côté de l'Atlantique, on notera que le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT s'est inscrit en nette baisse au quatrième trimestre 2019, passant ainsi de 8,5% à 8,1% de la population active. Sur le front des valeurs, Commerzbank grimpe de 4,4% à Francfort, entouré après la publication d'un bénéfice net en baisse d'un quart à 644 millions d'euros pour 2019, mais d'un profit opérationnel en hausse de 1% à 1,26 milliard. Aegon plonge de 9% à Amsterdam, suite à la publication par la compagnie d'assurances d'un bénéfice net certes doublé à 1,53 milliard d'euros au titre de 2019, mais avec un bénéfice avant impôt sous-jacent en retrait de 5% à 1,97 milliard. Parmi les autres publications annuelles, les investisseurs sanctionnent celle du géant agroalimentaire Nestlé (-2,4% à Zurich), mais ne réagissent guère à celles des banques Credit Suisse (+0,4% à Zurich) et KBC (-0,4% à Bruxelles). Les résultats se montrent particulièrement fournis à Paris, où les opérateurs saluent ainsi Legrand (+3,4%), Pernod Ricard et Orange (+2,3% chacun), mais délaissent Airbus (-1,1%), Kering (-2%) et Capgemini (-3,3%).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.