Marché: l'heure est au rebond technique information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - L'heure est globalement au rebond technique sur les marchés actions européens (+0,4% à Londres, +1% à Francfort, +1,1% à Paris), alors que les tensions sur les rendements obligataires semblent vouloir s'apaiser timidement.



Ainsi le taux à 10 ans des Treasuries américains se tasse légèrement à moins de 4,32%, après avoir franchi lundi les 4,35%, un nouveau plus haut depuis 2007, tandis que celui des Bunds allemands revient vers 2,67% après avoir culminé à 2,70%.



La question des taux demeure une préoccupation majeure pour les opérateurs alors que leurs regards se braqueront cette semaine vers Jackson Hole, où les principaux banquiers centraux doivent se réunir comme chaque année.



Les discours tenus par les principaux intervenants, à commencer par celui du président de la Fed Jerome Powell, seront en effet scrutés de près par les investisseurs pour se faire une idée des politiques monétaires dans les mois à venir.



'À la clôture, les investisseurs évaluaient à 49% la probabilité que la Fed procède à une autre hausse de taux d'ici la réunion de novembre, ce qui est sa probabilité la plus élevée depuis la dernière réunion de fin juillet', note d'ailleurs Deutsche Bank.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, BHP se montre à peu près stable à Londres, après la publication par la compagnie minière anglo-australienne de résultats pour son second semestre comptable 'généralement conformes aux attentes', selon Oddo BHF.



Ubisoft figure en tête de classement à Paris (+7%), salué pour une transaction octroyant à l'éditeur de jeux vidéo les droits de streaming pour 'Call of Duty' et tous les autres titres d'Activision Blizzard à sortir au cours des 15 prochaines années.