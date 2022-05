Marché: l'heure est à une légère consolidation information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 08:38

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue autour de l'équilibre vendredi matin dans un marché qui éprouve visiblement le besoin de souffler un peu après avoir aligné deux séances de net rebond.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - recule de 0,5 point à 6387 points, annonçant une ouverture sans grande impulsion.



Hier, le CAC avait réussi à accélérer son redressement en fin de journée (+1,8% vers 6410 points) dans des volumes quasi-inexistants en raison de la journée fériée de l'Ascension.



Après ce sursaut haussier, les places européennes semblent vouloir souffler ce matin, même si les investisseurs semblent de plus en plus enclins à privilégier le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont déjoué de manière spectaculaire l'anticipation d'un repli jeudi, le Dow Jones étant parvenu à enchaîner aisément une cinquième séance consécutive de hausse.



Les 'futures' sur les indices américains signalent pour l'heure un léger mouvement de consolidation après les gains confortables enregistrés ces derniers jours.



Dans le sillage de New York, la Bourse de Tokyo affichait des gains de près de 0,6% en fin de séance, ce qui porte à plus de 1,4% sa progression sur le mois écoulé.



En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong (+2,2%) et le CSI 300 des grandes capitalisations (+0,2%%) ont eux aussi fini dans le vert, malgré l'annonce d'un ralentissement de la croissance des bénéfices des sociétés industrielles de janvier à avril.



Pékin a toutefois détaillé des mesures visant à améliorer le commerce extérieur, dans le but de maintenir la stabilité de l'économie et des chaînes d'approvisionnement.



Du coté des indicateurs, les investisseurs n'auront que les dépenses des ménagesaméricains, puis l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, à se mettre sous la dent cet après-midi.



Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans repart à la baisse ce matin, à 2,74% contre 2,78% hier soir, apportant une une bouffée d'air frais bienvenue après les tensions des dernières semaines.



La tendance est similaire en Europe, où le rendement du Bund allemand de même échéance se tasse en direction de 0,99%.



Sur le compartiment de l'énergie, le baril de pétrole demeure en revanche très robuste, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui se maintient autour de la barre des 114 dollars sur le NYMEX.