Marché: l'heure est à l'attentisme

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace (+0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,1% à Paris), les opérateurs évitant manifestement de prendre position avant un rapport sur l'inflation aux Etats-Unis susceptible d'influer sur les choix de la Fed.



'Le marché reste focalisé sur l'inflation américaine, attendue dans deux jours. Ces données pourraient déterminer si le recul des Bourses la semaine dernière n'est qu'un incident de parcours ou un changement d'évolution plus profond', estime ainsi Kiplink.



'La probabilité par les opérateurs d'une première baisse de taux en mars est toujours majoritaire, à environ 60% selon le baromètre FedWatch de CME Group, mais elle était quasiment de 80% il y a une semaine', note-t-il en outre.



Dans l'actualité européenne, la production de l'industrie allemande a baissé de 0,7% en novembre 2023, laissant penser à Commerzbank qu'il 'y a de plus en plus de signes que l'économie allemande se contractera à nouveau au quatrième trimestre'.



Autre donnée de la matinée, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro est ressorti à 6,4% en novembre 2023, en baisse par rapport au taux de 6,5% d'octobre, et celui de l'UE s'est établi à 5,9%, contre 6% le mois précédent.



Sur le front des valeurs, GSK (GlaxoSmithKline) grappille moins de 1% à Londres après un accord en vue d'un rachat par le groupe d'Aiolos Bio, un spécialiste des maladies respiratoires et inflammatoires, pour un montant d'un milliard de dollars.



A la Bourse de Paris, Trigano s'adjuge près de 4% après un point d'activité de bonne facture pour son premier trimestre comptable, alors que Lectra lâche plus de 5% à la suite de l'annonce d'un accord pour acquérir Launchmetrics.





