Marché: l'Europe suspendue aux annonces de la Fed information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 11:46

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent sans réelle direction, à quelques heures des annonces très attendues de la Fed quant à l'évolution de sa politique monétaire. Dans ce contexte, Londres gagne près de 0,4% devant Paris (+0,1%) tandis que Francfort cède 0,4%.



Au chevet de l'économie et en croisade contre l'inflation depuis des mois, les responsables de la banque centrale, réunis depuis hier, devraient probablement annoncer une hausse des taux de 75 points de base, pour la 3e fois consécutive.



La décision officielle sera rendue publique dans un communiqué diffusé à 20h00 (heure de Paris) et accompagnée de nouvelles prévisions économiques, avant une conférence de presse de Jerome Powell.



Le patron de la Fed sera attendu sur deux points: les 'dots' - autrement dit les prévisions de la banque centrale sur l'évolution des taux - et ses anticipations en matière d'inflation.



'Il devrait aussi réaffirmer que les futures hausses de taux continueront de dépendre des données macro-économiques', indique François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM.



'Il rappellera sans doute aux marchés que 'l'histoire met fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique'', ajoute le gérant.



Outre les déclarations de la Fed, les intervenants de marché seront également attentifs, dans la journée, aux chiffres des ventes de logements anciens, ainsi qu'aux stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Du coté des actualités sur les valeurs, AstraZeneca fait savoir que son Tezspire (tezepelumab) a été approuvé par l'Union européenne (UE) en tant que traitement d'entretien complémentaire chez les patients de 12 ans et plus souffrant d'asthme sévère.



Atlas Investissement, un véhicule d'investissement détenu par Xavier Niel, a annoncé mercredi avoir pris une participation de l'ordre de 2,5% au sein de l'opérateur mobile britannique Vodafone.



Le groupe industriel norvégien Norsk Hydro a annoncé mercredi que sa filiale Vianode avait prévu d'investir quelque deux milliards de couronnes norvégiennes (environ 200 millions d'euros) dans une usine de matériaux de batteries durables qui sera située dans le sud du pays.



Rolls Royce annonce que son moteur Pearl 700, qui équipe plusieurs avions d'affaires, a reçu la certification officielle de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA).



Enfin, Siemens Mobility va profiter d'InnoTrans 2022 -un salon mondial consacré aux technologies de transport, organisé à Berlin jusqu'au 23 septembre- pour présenter pour la première fois au public son train à batterie, le Mireo Plus B.