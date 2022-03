Marché: l'Europe scrute les négociations Kiev-Moscou information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 12:22

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes marquent le pas aujourd'hui, Francfort cédant 1,2%, derrière Paris (-0,8%) tandis que Londres se maintient tout juste à l'équilibre, au lendemain d'une journée marquée par un vent d'optimisme suscité par les pourparlers entre Kiev et Moscou.



Les marchés évoluent au fil des jours entre espoirs et doutes, en même temps que les négociations se poursuivent, pour l'instant sans résultat concret.

En attendant, l'ONU a déjà dénombré plus de 4 millions de déplacés en raison de la guerre en Ukraine, le tout en près de 5 semaines de conflit.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indicateur du climat économique (ESI) -publié par la Commission européenne. Celui-ci a fortement baissé en mars tant dans l'UE (-5,3 points à 107,5) que dans la zone euro (-5,4 points à 108,5), principalement en raison de la chute de la confiance des consommateurs.



Bruxelles ajoute qu'après avoir atteint des niveaux record en février, l'indicateur des perspectives d'emploi (IEE) des chefs d'entreprise s'est également atténué (-1,1 point à 114,9 dans l'UE et -0,9 point à 115,5 dans la zone euro) sur le mois qui s'achève.





Parmi les statistiques du jour, doivent aussi paraître les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis et la dernière estimation de la croissance américaine en début d'après-midi.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nokia et Rakuten Mobile ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés avaient réalisé la première transmission en direct de 1 To/s par canal sur le réseau commercial Dense Wavelength Division Multiplexer (DWDM) de Rakuten Mobile, soit un augmentation de vitesse de 500 % par rapport au réseau existant de Rakuten Mobile fonctionnant à 200 Go/s.



Roche a annoncé aujourd'hui qu'une étude de phaseIII évaluant l'immunothérapie expérimentale associant tiragolumab + Tecentriq (atezolizumab) + chimiothérapie (carboplatine et étoposide) pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon à petites cellules au stade étendu (ES-SCLC), n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal de survie sans progression.



Enfin, Shell fait savoir que sa filiale Shell Offshore va démarrer la production de PowerNap, un développement sous-marin dans le golfe du Mexique aux États-Unis avec un pic de production estimé à 20000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) .