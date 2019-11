Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'Europe, sans trop d'enthousiasme, dans le vert Cercle Finance • 05/11/2019 à 14:48









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce mardi, tenues en haleine par les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Ainsi, le CAC 40, le FTSE 100 et le DAX avancent respectivement de +0,3%, +0,4% et +0,1%. 'L'activité en Chine commence à pâtir du bras de fer commercial avec Washington et Pékin pourrait être tenté de faire des concessions', estime un analyste, rappelant que la croissance chinoise a ralenti à 6% au troisième trimestre, au plus bas depuis 1992. Du côté des données statistiques, l'activité du secteur des services du Royaume Uni s'est stabilisée le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 49,5 en septembre à 50 en octobre. Le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -52,5 milliards de dollars en septembre, selon le Département américain du Commerce, contre -55 milliards le mois précédent (révisé de -54,9 milliards en estimation initiale). Ce déficit en recul d'un mois sur l'autre s'avère un peu moins important que ce que le consensus attendait, puisque les économistes l'anticipaient en moyenne à -54 milliards de dollars sur le mois de septembre. On prendra connaissance, un peu plus tard, de l'indice ISM des services pour les Etats-Unis -attendu autour de 52 au mois de novembre, contre 52,6 en octobre. Il ne devrait sans doute pas modifier la trajectoire des marchés

