Marché : l'Europe recule mais les PMI se redressent

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent dans le rouge ce jeudi, dans l'attente d'une batterie de statistiques américaines et après différents indices PMI. Ainsi, Paris, Francfort et Londres reculent respectivement de -0,9%, -1,3% et -0,8%. Bonne nouvelle cependant, les indices PMI flash se redressent sur le vieux continent. Ainsi, dans la zone euro, l'indice PMI flash composite IHS Markit s'est redressé à 30,5 en mai, connaissant un plus haut de trois mois, après 13,6 en avril. L'institut décèle ainsi des 'signes de ralentissement de la contraction économique de la zone euro sur fond de levée progressive des mesures de confinement'. L'Indice PMI Flash de l'Activité de Services dans la zone euro se redresse pour sa part à 28,7 (12,0 en avril). Là aussi, il connait un plus haut de 3 mois. Calculé par IHS Markit, l'indice flash composite de l'activité globale en France s'est redressé à 30,5 en mai contre 11,1 en avril, traduisant 'un ralentissement du recul de l'activité, sur fond de levée progressive des mesures de confinement'. L'indice PMI composite du CIPS et d'IHS Markit du Royaume Uni remonte de 13,8 en avril (de loin son plus bas niveau depuis le début de l'enquête en 1998) à 28,9 en mai, selon leur estimation flash publiée en milieu de matinée. Aucune autre donnée n'est prévue sur le vieux continent, mais l'indice Philly Fed, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens doivent paraitre outre Atlantique.

