Marché : l'Europe recule avant la Fed

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes reculent ce mercredi, dans l'attente de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Ainsi, peu avant 15 heures, le CAC 40 recule de -0,4%, le DAX de -0,7% et le FTSE 100 de -1%. Les investisseurs analyseront de près, dans la soirée, les 'minutes' de la réunion des 29 et 30 octobre de la Fed à la recherche d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux. Il faut dire que l'agenda des statistiques du jour est assez light : seuls sont attendus les stocks de pétrole de l'autre côté de l'Atlantique. Du côté des valeurs, le titre easyJet avance de +0,7%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'alléger' sur celui-ci, décelant 'plus de confiance sur la topline, mais peu d'avancée sur le front des coûts', et revoyant à la hausse sa cible.

