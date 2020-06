Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'Europe en hausse au terme d'une semaine indécise Cercle Finance • 19/06/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce matin, dans un marché toujours focalisé sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent respectivement de +0,9%, +0,7% et +0,6%. 'Les marchés d'actions naviguent entre deux eaux depuis quelques jours, tiraillés entre des données économiques encourageantes comme l'emploi américain et les ventes de détail aux États-Unis d'un côté et les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19 de l'autre', explique-t-on chez Danske Bank. Les craintes d'une 'seconde vague' de contagion sont particulièrement vives aux États-Unis, où la remontée des contaminations dans des États comme le Texas et la Floride fait redouter la mise en place de nouvelles mesures de confinement. 'Pour autant, les conséquences d'une seconde vague ne devraient pas s'avérer aussi sévère que celles qui avaient suivi l'apparition de la pandémie aux mois de mars et avril', estime Commerzbank. Du côté des statistiques, les ventes de détail au Royaume-Uni ont enregistré un rebond de 12% en mai par rapport à avril, selon les données de l'ONS, là où les économistes attendaient un redressement moyen de seulement 6%. 'La forte remontée des ventes au détail au mois de mai montre que l'économie s'est rapidement relevée après la chute de l'activité causée par les mesures de confinement, dans des proportions plus fortes que ce que nous anticipions', commente ce matin le bureau de recherche Capital Economics. Il n'y aura pas d'autre indicateur économique de premier plan ce vendredi. Dans l'actualité des valeurs, Wirecard, le spécialiste allemand des paiements électroniques, a annoncé vendredi la suspension, avec effet immédiat, de Jan Marsalek, son directeur général délégué et surtout le responsable de sa conformité. Le groupe basé à Munich indique l'avoir remplacé par James Freis, à qui sera désormais confié un nouveau département englobant les questions d'intégrité, de respect des lois et de gouvernance. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce du report des états financier du groupe au titre de l'exercice 2019 suite à l'apparition d'éléments jugés 'fallacieux'. ING a annoncé vendredi la nomination de Steven van Rijswijk au poste de directeur général à compter du 1er juillet en remplacement de Ralph Hamers, appelé à prendre la tête de la banque d'affaires suisse UBS d'ici à la fin de l'année.

