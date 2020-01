Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'Europe dans le vert avant la Fed Cercle Finance • 29/01/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent légèrement dans le vert ce mercredi, dans l'attente de la conclusion ce soir de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Ainsi, le CAC 40 avance de +0,6%, le FTSE 100 de +0,2%, et le DAX de +0,2%. 'Nous n'attendons aucune annonce lors de la prochaine réunion du FOMC. Après trois baisses de taux en 2019, la stabilisation de l'économie américaine à un niveau proche de son potentiel justifie une prolongation de la pause', estime Franck Dixmier, chez AllianzGI. 'Les investisseurs attendent toutefois des éclaircissements sur les mesures d'achats mensuels de Tbills, présentés comme 'techniques', mais qui influent fortement sur les marchés actions et dont la régularité pose désormais question', précise-t-il cependant. Du côté des statistiques, en janvier 2020, la confiance des ménages dans la situation économique en France rebondit, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne deux points, après en avoir perdu trois en décembre. À 104, il reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Le solde d'opinion des ménages quant à leur situation financière future gagne quatre points et celui relatif à leur situation financière passée en prend trois. Par ailleurs, la proportion estimant qu'il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.