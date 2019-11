Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'Europe avance malgré un calendrier 'light' Cercle Finance • 19/11/2019 à 15:04









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent pour la plupart dans le vert ce mardi, malgré l'absence d'indicateurs économiques de premier plan et de résultats. Pas plus, par ailleurs, d'éléments nouveaux concernant le dossier commercial entre les Etats-Unis et la Chine à se mettre sous la dent. Néanmoins, le DAX, le FTSE 100 et le CAC 40 avancent respectivement de +1%, +1,2% et +0,1%. Seule statistique américaine au menu du jour, les chiffres mensuels des mises en chantier et des permis de construire n'ont le plus souvent qu'un impact minime sur les marchés. Les mises en chantier de logements ont cependant augmenté de 3,8% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.314.000 en rythme annualisé, après 1.266.000 en septembre (chiffre révisé) et contre une hausse un peu plus importante à 1.320.000 attendue. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.461.000, après 1.391.000. Le consensus était moins optimiste, escomptant une baisse du nombre desdits permis autour de 1.385.000. La tendance haussière semble ainsi se prolonger par effet d'inertie, alors que Donald Trump a reçu Jerome Powell lundi, peut-être en vue d'enterrer la hache de guerre sur la question des taux. 'Sauf changements radicaux de l'environnement économique global, il est probable que les politiques monétaires des grandes banques centrales resteront très accommodantes l'année prochaine', rappelle Aurel BGC.

