Marché : l'Europe avance après la FED et les stats du matin

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent nettement dans le vert ce mardi, alors que Wall Street a entamé une spectaculaire remontée hier sous l'effet des dernières annonces de la Réserve fédérale américaine. Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent respectivement de +2,3%, +2,7% et +2,8%. Rappelons que la Bourse de New York a fini dans le vert lundi soir sur un communiqué surprise de la Fed. Celle-ci a manifesté son intention de muscler son programme de rachats directs et ciblés de dette des entreprises, synonyme d'un soutien direct aux sociétés cotées à Wall Street. Cette approche volontariste devrait être confirmée dans l'après-midi par le président de l'institution, Jerome Powell, lors de son audition semestrielle devant la commission bancaire du Sénat. Du côté des statistiques du jour, les nouvelles sont plutôt bonnes en Europe. Ainsi, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment des analystes financiers en Allemagne, a grimpé d'un peu plus de 12 points en l'espace d'un mois, pour atteindre +63,4 au mois de juin, contre +51 en mai. Le consensus de marché l'attendait en hausse légèrement plus limitée, vers +60. L'indice des prix à la consommation, toujours en Allemagne, a augmenté de 0,6% en rythme annuel au mois de mai, a indiqué mardi Destatis, confirmant ainsi sa première estimation dévoilée il y a deux semaines. En comparaison mensuelle, c'est-à-dire par rapport à avril, l'indice des prix s'est replié de 0,1% le mois dernier, un recul que l'institut fédéral de la statistique attribue à la baisse des prix de l'énergie, qui a selon lui plus que compensé la remontée des prix alimentaires. Calculé sur la période février-avril, le taux de chômage du Royaume-Uni ressort à 3,9%, selon des données publiées ce matin par l'ONS. Pour une période intégrant la crise du coronavirus, c'est une (bonne) surprise : les analystes anticipaient plutôt un taux de chômage à 4,7% de la population. Par ailleurs, cet indicateur reste stable par rapport à la période de trois mois précédente. Il n'augmente que de +0,1 point par rapport à la même période en 2019. Les intervenants seront tout aussi attentifs aux chiffres des ventes au détail et de la production industrielles aux États-Unis, avec là encore l'espoir que ces statistiques valident la possibilité d'une reprise en 'V' de l'activité. Dans l'actualité des valeurs, le voyagiste TUI a annoncé mardi qu'il avait partiellement repris son programme d'été du fait de la levée progressive des restrictions de circulation en Europe. Le groupe de tourisme basé à Hanovre précise qu'il propose pour l'instant un nombre limité de destinations, dont l'Espagne, la Grèce, Chypre et l'Italie à ses clients allemands, belges, néerlandais et suisses. Lufthansa a annoncé lundi avoir informé les représentants de ses organisations syndicales de sa volonté de supprimer un total de 22.000 postes à temps plein, dont la moitié en Allemagne. Le transporteur aérien allemand - qui met en avant les 'sérieuses conséquences' de l'épidémie de coronavirus sur son secteur - explique que ces mesures de restructuration concerneront l'ensemble de ses filiales. Ericsson a annoncé mardi avoir revu à la hausse ses prévisions concernant la demande pour la téléphonie mobile de cinquième génération (5G), qui devrait être tirée par la crise sanitaire actuelle. Dans la dernière édition de son rapport sur la mobilité, l'équipementier télécoms suédois porte ainsi à 2,8 milliards son estimation d'abonnements 5G à horizon 2025, contre une précédente projection de 2,6 milliards dans l'édition de novembre 2019. Kinnevik, le premier actionnaire de Zalando, a annoncé lundi qu'il avait ramené sa participation au sein du spécialiste allemand de la mode en ligne à 21,3%.

