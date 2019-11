Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'euro toujours sur les 1,10 dollar Cercle Finance • 13/11/2019 à 12:59









(CercleFinance.com) - Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait sans tendance (+ 0,02%) contre le billet vert à 1,1015 dollar, ce qui valait aussi contre le yen et le sterling, mais pas contre le franc helvétique (- 0,26%). Le climat d'optimisme sur la croissance mondiale prévaut toujours auprès des opérateurs, mais les dernières annoncées politiques ont un peu refroidi les ardeurs. Les marchés 'ont été déçus par l'absence d'indication sur les négociations commerciales avec la Chine et d'annonce d'un report des hausses de droits de douane sur le secteur automobile européen, comme l'envisageait la presse. Le président américain n'a pas fourni, non plus, de date sur la signature d'un éventuel accord commercial de 'phase 1' avec la Chine', rapporte un analyste. On a appris ce matin, du côté des statistiques, que la production industrielle de la zone euro avait été mieux orientée que prévu (+ 0,1%, contre - 0,3% attendus), entre août et septembre. Les cambistes suivront de près, cet après-midi et demain, la présentation par le président de la Fed, Jerome Powell, des perspectives économiques devant les commissions parlementaires du Congrès.

