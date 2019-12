Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'euro teste toujours les 1,11 dollar Cercle Finance • 06/12/2019 à 13:10









(CercleFinance.com) - Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait d'osciller autour des 1,11 dollar, niveau qu'elle a dépassé ces trois derniers jours, sans pouvoir cependant les tenir ce midi. Pour l'heure, l'euro perd 0,12% à 1,1092 dollar. Soulignons cependant la vigueur du sterling, qui contre l'euro et le dollar a atteint ces derniers jours des records depuis respectivement mai 2017 et sept mois. 'A seulement une semaine des élections britanniques, les conservateurs détiennent toujours une avance de dix points sur le Labour dans les sondages', souligne un spécialiste. Du côté des statistiques, on a appris ce matin que le solde du commerce extérieur de marchandises de la France s'établit à -4,730 milliards d'euros en Octobre. Il est quasiment stable en octobre en moyenne mobile à -5,1MdsE par rapport à -5,2MdsE en septembre indique l'Insee. Les investisseurs suivront avec attention, à 14h30, les chiffres des créations d'emploi aux Etats-Unis, avec un consensus établi autour de 190.000 postes pour le mois de novembre. 'La vigueur de l'économie américaine reste un sujet de préoccupation, tout comme la question de savoir si le ralentissement de l'activité risque de peser sur les embauches', rappelle Kyle Rodda. 'Un chiffre solide consoliderait l'opinion en vogue actuellement, à savoir que l'économie américaine continue sa croissance à un rythme modéré', souligne le stratège d'IG.

