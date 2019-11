Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'euro sur les 1,10 dollar jeudi midi Cercle Finance • 28/11/2019 à 13:23









(CercleFinance.com) - Aucune tendance pour la parité euro/dollar ce midi sur le marché des changes en cette journée de Thanksgiving outre-Atlantique. A cette heure, l'euro demeure parfaitement neutre (+ 0,01%) à 1,1003 dollar, une absence de tendance qui vaut aussi contre le yen, le sterling et le franc suisse. Avant cette journée qui s'annonce calme, les opérateurs avaient pris de connaissance de bonnes nouvelles pour l'économie américaine qui ont permis aux indices d'actions de marquer, une fois encore, des sommets. 'Les investisseurs ont réagi positivement aux nombreuses statistiques américaines d'activité économique, notamment aux commandes de biens durables, qui militent pour un redressement de l'investissement des entreprises au quatrième trimestre, et à la révision à la hausse de la croissance du PIB au troisième trimestre', commente un spécialiste à propos de la séance de la veille. Les cambistes ne réagissent donc pas à la menace de voir les Etats-Unis retirer le statut spécial qu'ils accordent pour l'heure à Hong Kong en raison de la répression exercée par Pékin, ni aux nouvelles moins favorables que précédemment sur le fameux accord commercial partiel entre les deux pays. Les prises de risque sont limitées en raison de ce jeudi de Thanksgiving aux Etats-Unis, ainsi qu'à la veille d'un 'Black Friday' qui risque d'être également peu actif.

