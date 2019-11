Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'euro sous les 1,10 dollar Cercle Finance • 29/11/2019 à 13:05









(CercleFinance.com) - Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne passait légèrement au-dessous des 1,10 dollars en dépit de la torpeur induite par le 'Black Friday'. Pour l'heure, l'euro cède 0,16% à 1,0994 dollar et suivait des tendances similaires contre les autres grandes devises, à la seule exception du franc suisse. Du côté des statistiques de la matinée, on a appris ce matin qu'en zone euro, le taux de chômage était revenu à 7,5% en octobre mais aussi que l'inflation, si elle se reprend un peu, n'a remonté qu'à 1% en novembre, soit à peine plus de la moitié de l'objectif assigné à la BCE par les statuts. Dans un marché très calme qui le restera probablement cet après-midi, les opérateurs digèrent les derniers indicateurs économiques, et aussi les informations contradictoires, mais globalement positives, provenant des négociations commerciales sino-américaines. De quoi soutenir le dollar, ce qui explique que face à lui, l'euro reste proche du plus bas de plus de deux ans touché le mois dernier. Notons aussi que le différentiel de rapport pénalise toujours la monnaie unique européenne : le rendement du Bund à 10 ans demeure négatif, à - 0,37% ce midi, et - 0,06% pour l'OAT française, quand le T-Note américain de même échéance offre + 1,76%.

