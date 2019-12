Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'euro repasse sous les 1,11 dollar Cercle Finance • 20/12/2019 à 12:40









(CercleFinance.com) - Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait de 0,26% contre le billet vert à 1,1094 dollar (- 0,26%), ainsi d'ailleurs que face au sterling (- 0,46%). Hier, 'la Banque d'Angleterre a décidé sans surprise de maintenir son taux d'intérêt directeur à quelques semaines du Brexit, tandis que l'incertitude autour du processus de sortie de l'Union européenne continue d'inquiéter', commente un spécialiste. Malgré la majorité parlementaire obtenue par les conservateurs, l'Ecosse, majoritairement opposée au Brexit, a appelée par la voix de sa première ministre, Nicola Sturgeon, à un nouveau référendum d'indépendance. Mais de l'avis général, la position de Londres devrait l'emporter sur celle d'Edimbourg. Par ailleurs, le produit intérieur brut (PIB) britannique a en effet augmenté de 0,4% en volume par rapport au deuxième trimestre, selon l'Office National de Statistiques (ONS) qui n'avait annoncé que 0,3% en première lecture. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB pour le troisième trimestre, puis des revenus et dépenses des ménages pour novembre.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.