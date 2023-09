Marché: l'envolée post-BCE se prolonge information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent toujours des gains vigoureux (+0,6% à Londres, +0,9% à Francfort, +1,4% à Paris) ce vendredi, après s'être déjà envolées jeudi après-midi, dans le sillage de la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne.



S'il a relevé à nouveau ses trois taux directeurs de 25 points de base, à 4,50%, 4,75% et 4,00%, son communiqué a semblé préparer les esprits à une fin de son cycle de remontée, qui a représenté 450 points de base depuis juillet 2022.



Sur la base de son évaluation actuelle, la BCE considère que ses taux directeurs 'ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif'.



D'ailleurs, signe de sa confiance à ce sujet, ses services ont légèrement révisé à la baisse la trajectoire projetée de l'inflation sous-jacente dans la zone euro, à 5,1% en moyenne en 2023, 2,9% en 2024 et 2,2% en 2025.



Toutefois, 'eu égard à l'incidence croissante du resserrement monétaire sur la demande intérieure et au ralentissement du commerce international', ils ont sensiblement réduit leurs projections de croissance économique sur la période, à 0,7%, 1% et 1,5%.



Au chapitre des statistiques du jour, l'excédent commercial de la zone euro s'est contracté à 2,9 milliards d'euros en juillet, contre 8,6 milliards le mois précédent, du fait d'une augmentation de 0,7% des importations et d'une baisse de 1,7% des exportations.



Dans l'actualité des valeurs, H&M lâche près de 5% sur l'OMX, la chaine suédoise de prêt-à-porter ayant fait état de ventes stables en devises locales, et donc inférieures aux attentes, au titre du troisième trimestre de son exercice.