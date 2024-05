Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'emploi aux USA, épreuve de vérité de la semaine information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi dans un climat d'optimisme à l'approche de la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui alimenteront le débat sur le calendrier que choisira la Réserve fédérale pour ses prochaines baisses de taux.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - progresse de 26,5 points à 7923,5 points, laissant entrevoir un début de séance positif.



Le rapport sur l'emploi américain, statistique fétiche du marché, constituera le point culminant d'une semaine vécue essentiellement au rythme des déclarations de la Fed et du report de l'horizon de son assouplissement monétaire.



La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi va s'avérer déterminante pour les performances hebdomadaires: sur cette semaine écourtée pour cause de 1er mai, le CAC 40 accuse pour l'instant un repli de l'ordre de 2%.



Les chiffres de l'emploi chiffres seront d'autant plus suivis que la Réserve fédérale en a fait, quasiment au même titre que l'inflation, un élément fondamental de l'orientation de sa politique.



'Les données sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis fourniront des informations importantes sur l'étroitesse du marché du travail, qui est un élément crucial pour les perspectives de la politique monétaire', souligne Monica Defend, directrice de l'Amundi Investment Institute.



Les derniers indicateurs ont confirmé la vigueur de l'économie américaine et conforté a fortiori la position prudente adoptée par la Fed.



'Les créations d'emploi ont encore surpris par leur vigueur au premier trimestre, avec 276.000 créations par mois en moyenne', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



'Le marché du travail semble toujours solide mais sans marques de surchauffe salariale', ajoute la banque privée.



'Il faudrait des conditions d'emploi bien plus faibles pour que la Fed mette vraiment en balance les risques baissiers sur l'activité avec les risques haussiers sur l'inflation', poursuit Oddo. 'A ce jour, le mandat d'inflation prédomine et justifie un 'statu quo'', conclut la banque.



Les économistes attendent en moyenne 250.000 créations d'emploi hors agriculture au titre du mois d'avril, contre 303.000 en mars, avec un taux de chômage stable à 3,8%.



Une statistique inférieure aux attentes pourrait, à l'inverse, laisser entrevoir de prochaines baisses de taux et faire remonter les places boursières.



Pour l'heure, l'optimisme des investisseurs est alimenté par les solides résultats d'Apple, qui a fait état hier soir d'un BPA et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes, la baisse des ventes d'iPhones en Chine ayant été compensée par une hausse des revenus tirés des services.



L'action - en baisse de 10% depuis le début de l'année - gagne plus de 6% en cotations avant-Bourse et devrait soutenir l'ensemble du compartiment technologique.



En Europe, le début de journée est également animé par une nouvelle série de résultats trimestriels d'entreprises, parmi lesquels ceux de Crédit Agricole, Legrand ou Daimler Truck.



Elément de soutien pour la cote parisienne, Société Générale a dévoilé ce matin un résultat net part du groupe en repli de 21,7% à 680 millions d'euros pour le premier trimestre, largement supérieur au consensus qui ne visait que 475 millions.





