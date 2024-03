Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'élan haussier tributaire de Nvidia (Pictet AM) information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions recèlent toujours un potentiel haussier intéressant, mais la poursuite du 'rally' va beaucoup dépendre des performances de la locomotive boursière Nvidia, estime Pictet AM.



Après un épisode d'hésitation, les grandes places mondiales ont retrouvé leur sérénité cette semaine grâce aux propos rassurants de la Fed et repris leur marche en avant, même si les observateurs n'excluent pas quelques prises de profits sur le court terme.



'Il y aura bien-sûr une respiration du marché', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'C'est nécessaire après la hausse spectaculaire de ce début d'année', estime l'analyste.



S'il juge impossible de déterminer quel sera le prochain catalyseur à la baisse, le professionnel juge que les perspectives des marchés d'actions demeurent attrayantes.



'A long terme, nous restons convaincus que la tendance de fond est haussière', indique Christopher Dembik.



La gestionnaire d'actifs ne ferme pas pour autant les yeux sur la persistance de certains risques, comme la forte concentration du mouvement haussier, caractérisé par le fait que 'quelques gagnants raflent tout' ('the winner takes all').



Il met par ailleurs en évidence des niveaux de valorisation parfois très élevés, ainsi que la prépondérance de la thématique liée à l'IA.



'C'est symptomatique d'un marché boursier en phase de révolution industrielle', estime Christopher Dembik.



De son point de vue, une grande partie de l'évolution à venir des Bourses mondiales dépendre de la capacité de Nvidia d'atteindre, voire dépasser ses objectifs, une perspective dans laquelle il se montre confiant.



D'après des calculs réalisés par les analystes de Citi, l'envolée de 85% du titre Nvidia depuis le début de l'année est à l'origine à elle seule de la moitié de la progression de l'indice S&P 500 sur la même période (+10%).



L'analyste souligne que les discussions concernant un éventuel rachat de la start-up israélienne Run:ai pourraient permettre au fabricant de puces de se renforcer sur la chaîne de valeur de l'IA.



'Avec ce potentiel rachat, Nvidia pourrait être en position d'offrir une plateforme IA accessible aux PME', explique Christopher Dembik.



'Ce serait révolutionnaire et conforterait la domination de l'entreprise. Du point de vue des marchés boursiers, ce serait positif', conclut le stratège.





