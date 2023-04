Marché: l'élan haussier commence à s'essouffler information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note relativement stable jeudi matin, marquant une pause après la série de records de clôture inscrits lors des dernières séances.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison avril - sur l'indice CAC 40 avance de 10 points à 7562,5 points, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



Le marché parisien avait terminé la séance d'hier sur un gain de 0,2% à 7549 points, soit un nouveau plus haut historique de clôture, poursuivant sa série de records établis depuis le début du mois.



Si la tendance reste portée par l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie et d'un prochain assouplissement monétaire des banques centrales, l'élan favorable des dernières semaines semble quelque peu s'émousser.



Pour les analystes de Capital Economics, le 'rally' que connaissent actuellement les grandes Bourses européennes pourraient bientôt s'interrompre.



'Nous pensons que les marchés d'actions de la zone euro vont se trouver en difficulté car l'activité économique de la région s'affaiblit plus que ce que les investisseurs pensent', prévient le bureau d'études basé à Londres.



D'un point de vue technique, les analystes de Kiplink Finance font pour leur part remarquer que la séquence haussière qui sous-tend le CAC 40 apparaît 'moins soutenue et moins rapide'.



Si les investisseurs européens affichent un optimisme plus prudent, la tendance est identique à Wall Street, où les marchés commencent eux aussi à manquer de carburant.



La Bourse de New York a terminé sur une note de faiblesse mercredi soir, au terme d'une séance marquée par la publication du Livre beige de la Réserve fédérale.



Le document a souligné que la crise bancaire de mars avait pesé sur l'activité financière, en particulier dans les régions de San Francisco et de New York, tout en pointant également un certain recul dans l'immobilier commercial.



Au coup de cloche final, le Dow Jones reculait de 0,2% à 33897 points, tandis que le Nasdaq Composite finissait globalement stable à 12157 points.



Sur le front de l'économie, la séance de jeudi sera marquée par la publication de l'indice du climat des affaires en France, de la balance commerciale dans la zone euro et des 'minutes' de la dernière réunion de la BCE.



Egalement au menu du jour, l'indice de la Fed de Philadelphie, les inscriptions aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens qui paraîtront dans l'après-midi.



Les opérateurs de marché garderont aussi un oeil sur les nombreux résultats d'entreprises du jour, après les comptes mitigés dévoilés dans la soirée d'hier par Tesla et IBM.



Du côté des taux, les marchés obligataires ralentissent leur glissade, même si les rendements européens se rapprochent à nouveau de ceux observés à la fin de l'année dernière.



En France, le rendement des OAT reste au-dessus du seuil des 3% tandis que les Bunds se détendent un peu sous le cap des 2,50%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries américains se maintient au-delà de 3,60%, au plus haut depuis un mois.